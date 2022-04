Questa la suddivisione dei casi per province: Bari 2.141, Bat 393, Brindisi 620, Foggia 834, Lecce 1.071, Taranto 969, residenti fuori regione 62, in Provincia in via di definizione 19.

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 6.109 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia a fronte di 27.475 tamponi. Il tasso di positività è in aumento di oltre due punti percentuali e che si attesta al 22,23%.Dieci i decessi rispetto ai nove di ieri.Sono 104.335 (ieri 103.579) le persone attualmente positive, 577 delle quali sono ricoverate in area non critica, 34 in terapia intensiva (ieri 35).