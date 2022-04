II Texas sospende la condanna a morte di Melissa Lucio

DALLAS - La 52enne, madre di 14 figli, è stata accusata di aver ucciso una delle sue bambine e avrebbe dovuto ricevere l'iniezione letale domani. I suoi legali avevano chiesto una sospensione della pena per rivedere le prove.Anche i figli della donna da sempre sostengono la sua innocenza. "Non vogliamo che nostra madre venga giustiziata - ha detto alla Cnn il maggiore, John - Abbiamo già perso nostra sorella. E ora perdere nostra madre per un incidente è semplicemente orribile". I legali di Lucio avevano chiesto la grazia al governatore Greg Abbott, o almeno una sospensione della pena di 120 giorni per rivedere le prove che porterebbero alla sua innocenza.