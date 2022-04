Elon Musk ce l'ha fatta: Twitter ha accettato la sua offerta

LOS ANGELES - Il vulcanico imprenditore ha raggiunto il suo scopo. Dopo un tira e molla durato settimane, il consiglio di amministrazione della società quotata che gestisce il social network ha detto sì all'offerta mostruosa dell'uomo più ricco del mondo.Sebbene ancora non ci siano dettagli chiari, l'offerta sarebbe stata accettata da Twitter per un valore di circa 44 miliardi di dollari finali.E' arrivato il primo tweet didopo l'accettazione della proposta di acquisto di Twitter. Un semplice "Yesss!!" ha accompagnato un testo in cui Musk afferma che: “La libertà di parola è alla base del funzionamento di una democrazia e Twitter è la città digitale, la piazza in cui si dibattono le questioni vitali per il futuro dell'umanità. Voglio anche rendere Twitter migliore e arricchirlo con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source, aumentandone la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutte le persone. Twitter ha enorme potenziale e non vedo l'ora collaborare con l'azienda e il comunità di utenti per sbloccarlo."Twitter ha ufficializzato l'accordo conper 54,20 dollari per azione in contanti in una transazione del valore di circa 44 miliardi di dollari. Al termine della transazione, Twitter diventerà una società privata. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter al 1 aprile 2022, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio con cui Musk aveva rivelato l'acquisizione di circa il 9%., presidente del consiglio indipendente di Twitter, ha dichiarato: "Il consiglio di amministrazione di Twitter ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon con un'attenzione deliberata al valore, alla certezza e al finanziamento. La transazione proposta fornirà un sostanziale premio in contanti e riteniamo che sia il miglior percorso da seguire per gli azionisti di Twitter"., CEO di Twitter, ha dichiarato: "Twitter ha uno scopo e una rilevanza che hanno un impatto sul mondo intero. Sono profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal lavoro che non è mai stato così importante".L'operazione, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Twitter, dovrebbe concludersi nel 2022.