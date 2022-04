(via Ssc Bari fb)





Diciassettesimo gol per l’attaccante del Bari. Undicesimo successo in trasferta per i galletti. Il Bari è primo con 75 punti,+13 sul Catanzaro, secondo a 62 punti. I calabresi perdono 2-1 al “Ceravolo” con il Monterosi.

Il Bari vince 1-0 al “Francioni” con il Latina ed è promosso in Serie B dopo 4 anni a tre giornate dalla fine del Girone C di Serie C. Per i biancorossi decisiva la rete realizzata al 22’ del primo tempo da Antenucci, con una conclusione al volo su cross di Ricci.