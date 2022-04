Calhanoglu decide Juve-Inter

(via Inter fb)





Nella ripresa gli uomini di Allegri si buttano a capofitto alla ricerca del pareggio ma i nerazzurri chiudono bene gli spazi riuscendo a portare a casa tre punti pesanti per la corsa scudetto.

Finisce 1-0 per l'Inter, il posticipo domenicale di Serie A tra Juventus e Inter. I bianconeri iniziano la partita in maniera intensa, con Chiellini che prende la traversa al 9', ma la partita si decide alla fine del tempo con il fallo in area di Alex Sandro su Dumfries. Per l'arbitro Irrati, dopo il consulto Var, è rigore. Dal dischetto Calhanoglu batte Szczesny sull'angolo sinistro.