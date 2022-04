(via Juventus Women fb)





E’ l’addio al Dilettantismo per la Serie A di Calcio Femminile. La Federcalcio negli ultimi tre anni ha distribuito 18 milioni di euro alla Divisione Calcio Femminile. L’ex calciatrice Carolina Morace ha commentato: “Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo per il Calcio Femminile”.

- Dall’1 Luglio 2022 il calcio femminile passa al professionismo. Lo ha deciso il Consiglio federale. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha dichiarato: “Siamo la prima federazione ad attuare questo importante percorso. Il processo per il Calcio Femminile è definitivo. Finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del Calcio Femminile”.