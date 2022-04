Inaugurato a Taranto il primo parco eolico marino del Mediterraneo

Alla presentazione sono intervenuti in streaming il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e il presidente delle acciaierie d'Italia, Franco Bernabè.

TARANTO - Si chiama "Beleolico', è costato 80 milioni di euro e ci sono voluti 14 anni per la sua realizzazione. Il sito è in grado di produrre il fabbisogno energetico annuo di circa 60mila persone. Il progetto sara anche occasione per studiare gli effetti delle pale sui delfini, ormai stanziati nel mare di Taranto.Il maestoso impianto, per una potenza complessiva di 30 mw, è in grado di generare energia pulita pari a circa 58 mila mwh. In termini ambientali vuol dire che, nel periodo di riferimento, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2. L'impresa è stata realizzata da Renexia società del gruppo Toto attiva in Italia e negli Stati Uniti nelle energie rinnovabili.La Città dei Due mari cambia pelle accettando la sfida ecologica dopo anni di disastri perpetrati sull'ambiente e sui cittadini dagli stabilimenti dell'ex Ilva. Presenti per un saluto il presidente della provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, e il commissario straordinario del comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio.