Italbasket non scenderà in campo contro la Russia

- Primo storico rifiuto dell'Italbasket di giocare contro la Russia, match previsto per il 1° luglio per le qualificazioni mondiali 2023. A comunicarlo è Malagò in conferenza stampa: "Come Coni siamo al 100% d’accordo con Petrucci. Siamo molto dispiaciuti della scelta della federazione internazionale di attendere maggio, non la comprendiamo”. Anche Olanda ed Irlanda, che insieme agli azzurri completano il girone H, non scenderanno in campo contro la Russia.