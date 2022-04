Professoressa critica l'attacco russo

- Una professoressa di 55anni è stata arrestata dalla polizia dopo che i propri studenti l'avevano denunciata per aver criticato il comportamento della Russia nei confronti dell'Ucraina ed averla paragonata alla Corea del Nord. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i fatti sono accaduti a Penza durante una conversazione tra la docenti e i suoi studenti, che hanno registrato il tutto, avvenuta per la cancellazione della gita in Repubblica Ceca. Adesso la professoressa rischia una condanna a 10 anni o una multa da 60 mila euro.