Ucraina, domani nuovo tentativo di evacuazione da Mariupol

Domani la Croce Rossa farà un nuovo tentativo di portare in salvo i civili da Mariupol, nel sud dell'Ucraina. A riferirlo il, spiegando che l'evacuazione di oggi non è andata a buon fine perché "la squadra del Cicr, che comprende tre veicoli e nove persone, non ha raggiunto Mariupol e non ha potuto facilitare il passaggio in sicurezza dei civili".Intanto si sono svolti oggi in video collegamento un nuovo round di colloqui negoziali tra Ucraina e Russia, mentre prosegue da un lato la guerra e dall'altra il tentativo di evacuazione dei civili.Il presidente turco, durante un colloquio telefonico con, ha ribadito l'offerta di ospitare un incontro tra il leader russo ed il presidente ucraino. A riportarlo l'agenzia Anadolou su Twitter.