Si va negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa arriva al 75' la zampata di Vlahovic, bravo a sfruttare l'assist di Dybala, che supera Cragno sul primo palo. Negli ultimi secondi del primo tempo arriva il pareggio ospite: da calcio d'angolo di Cuadrado, De Ligt supera Cragno con un preciso colpo di testa.

La Juventus vince in rimonta all'Unipol Domus contro il Cagliari. I padroni di casa passano in vantaggio con un tiro a incrociare di Joao Pedro al 10', con l'azione partita da Marin che ruba palla a Dybala, con Szczesny che non può far nulla.