La tarantina Roberta Di Laura nominata Direttrice Artistica dell'International Universum Dance Festival

Nella stessa occasione alcune allieve tedesche della Di Laura si sono esibite non successo all'interno delle manifestazioni davanti ad un pubblico prestigioso.

​

Roberta Di Laura, nata a Taranto nel 1992, è ballerina professionista, insegnante e coreografa, Project and Event Dance Manager, Membro del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (UNESCO), Ambasciatrice at Large della International Universum Academy nonché ideatrice del "Roberta Di Laura - International Dance Project". Diplomata come ballerina professionista presso la Libera Università di Danza e Teatro di Mantova con riconoscimento dell'Ajkun Ballet Theatre di New York, ha conseguito la laurea in "Arti e Scienze dello Spettacolo" presso la Sapienza Università di Roma (104/110), Master in "Business, Marketing e Project Management (Life Learning Institute100/100), Corso di perfezionamento in "Management dei servizi turistici. Dalla gestione dell'impresa turistica al marketing territoriale" (Unitelma Sapienza Roma 80/110).



Recentemente ha conseguito il Professional Certificate in Leadership and Communication ad Harvard (Edx Online Education).Ha frequentato master class con maestri di fama internazionale, primi ballerini ed ètoiles delle maggiori accademie di danza mondiali. Tra questi è da segnalare la partecipazione al "Master di Alta Formazione Accademica Classica per Insegnanti Metodo Vaganova" tenuto dalla maestra Irina Sitnikova (Accademia Vaganova di San Pietroburgo, Russia). Ha inoltre partecipato a diversi stage presso prestigiose accademie come la Scuola di Balletto del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, la Scuola di Ballo di Roma e l'Accademia Nazionale di Danza di Roma.Ha danzato in prestigiosi eventi in Italia e in numerosi paesi come: Romania, Tunisia, Inghilterra, Germania, Taiwan, Marocco, Emirati Arabi. Ha presentato lavori di ricerca sulla danza ai congressi mondiali di Atene, San Pietroburgo, Canada, Florida, Varsavia, Ucraina, Avignone, Bahamas, Mosca e Tokyo, dove è stata l'unica italiana ad inviare un lavoro di ricerca sulla danza e a rappresentare l'Italia all'estero.



Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui: "Premio Notte degli Oscar - Statte", "Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino", "Premio Nilde Iotti ", "Premio Città di Monopoli - Giovani Eccellenti", "Premio Fiducia Adoc Taranto", "Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi", "Premio Internazionale Universum Donna", "Premio Semper Fidelis", "Premio Donne di Puglia", "Premio alla carriera, "Premio Salento Donna", "Premio Corriere di Taranto - Donne di Taranto", "Premio Dies Virtutis", "Premio Ispiring Women's Aichyci". Nel 2020 è apparsa sulla rivista internazionale "STARS" Illustrated Magazine New York tra le personalità mondiali più influenti dell'anno. Nel 2021 entra a far parte della Federazione Mondiale della Danza Artistica. Attualmente è un'insegnante di danza molto apprezzata a Stoccarda in Germania dove insegna in diverse scuole.

TARANTO - La ballerina tarantina Roberta Di Laura ha ricevuto a Rimini lo scorso 2 Aprile la nomina di Direttrice Artistica dell'International Universum Dance Festival che si terrä il 17 Settembre sempre a Rimini. Il concorso internazionale di danza aperto a tutti gli stili è promosso dall'International Universum Academy già ente organizzatore dell'International Universum Dance Award di cui l'artista tarantina aveva ricoperto la direzione artistica portata a termine con successo nel 2017 ad Urbino. Il Festival in programma a Settembre vedrä la partecipazione di gruppi provenienti da vari paesi, una giuria internazionale e la possibilità per i vincitori di ottenere concrete possibilità di inserimento in vari progetti nonchè la partecipazione a stage e corsi con maestri di chiara fama.Nomina importante ed impegno prestigioso dunque per la giovane artista pugliese che giunge poco dopo la nomina di Capo Dipartimento Universum Giovani ed il Premio alla Carriera Una Vita per la Danza ricevuti lo scorso Settembre.