Lautaro on fire: per l'Inter sarà la 14ª finale di Coppa Italia

MILANO - Il fantastico successo per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa contro il Milan spalanca all'Inter le porte della finale della coppa nazionale, in programma l'11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Di fronte una tra Juventus e Fiorentina, in campo questa sera nel ritorno della semifinale dopo l'1-0 per i bianconeri maturato al Franchi all'andata.

Sarà la 14ª finale della storia dell'Inter in Coppa Italia: solo Juventus (20) e Roma (17) hanno giocato più finali nella competizione. L'ultima apparizione in una finale risale alla stagione 2010/2011 quando i nerazzurri vinsero la settima Coppa Italia della propria storia battendo 3-1 il Palermo.

L'Inter ha vinto 7 Coppe Italia, la prima nel 1939 e l'ultima nel 2011. Per due volte i nerazzurri hanno affrontato la Juventus in finale, perdendo, mentre non hanno mai giocato una finale di coppa contro la Fiorentina.

LAUTARO ON FIRE NEI DERBY

Una doppietta spettacolare, che lo porta a quota 19 gol in stagione. Lautaro Martinez va a segno nella quarta competizione stagionale, come Alexis, e abbatte il Milan. Una doppietta che lo porta a quota cinque gol segnati contro il Milan, nessuno ha segnato tanto nel derby di Milano dal suo esordio nel 2018/2019.

Si tratta della seconda doppietta in un derby, dopo quella segnata il 21 febbraio 2021, anche in quel caso in un 3-0 nerazzurro. Lautaro diventa il quarto giocatore nella storia interista a segnare due doppiette nel derby di Milano nell'era del girone unico ad oggi, ossia dal 1929/1930.

Prima di lui Serantoni (29/30 e 30/31), Meazza (31/32 e 33/34) e Nyers (48/49 e 49/50). L'ultima volta dunque risaliva a 72 anni fa.

Il primo gol di Lautaro è arrivato dopo 181 secondi: è stato il gol più rapido dall'inizio di un derby di Milano da quello di Vecino il 17 marzo 2019 (2:31), su assist proprio dell'attaccante argentino.

Grazie a Inter.it