Mafia, maxi-operazione a Lecce: arresti nel clan Briganti

LECCE - Con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, estorsione e violazione della legge sulle armi, a seconda delle singole posizioni, è in corso dall’alba di oggi, a Lecce e provincia, una vasta operazione della Polizia di Stato che sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diversi indagati.Le indagini hanno riguardato un gruppo criminale che gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia ritengono operante sul territorio salentino, e conosciuto come clan Briganti. Ulteriori dettagli del blitz delle forze dell’ordine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala riunioni della Questura, in via Oronzo Quarta, a Lecce, vicino alla stazione centrale, alle 11.30.