Maltempo: venti forti sulla Puglia, è allerta gialla

Dalle ore 00:00 di domani, domenica 17 aprile 2022, e per le successive 24 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 00:00 del 17 aprile, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su tutta la regione.