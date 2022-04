Massacro di Bucha, l'Ue chiede più sanzioni

Le raccapriccianti immagini di decine di cadaveri nelle fosse comuni o sparpagliati per le strade intorno alla capitale ucraina dopo il ritiro russo fanno rabbrividire il mondo occidentale.L'orrore della guerra mostra, quindi, il suo volto più crudo con il massacro dei civili compiuto a Bucha, da dove emergono centinaia di cadaveri. "L'Unione europea condanna con la massima fermezza le atrocità commesse dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, che ora sono state liberate". A sostenerlo l'alto rappresentante della Ue per la politica esterain una nota. "L'Ue continuerà a sostenere fermamente l'Ucraina e avanzerà con urgenza nell'elaborazione di ulteriori sanzioni contro la Russia".Per Kiev è genocidio, ma Mosca nega affermando che si tratta di una provocazione degli ucraini per bloccare i negoziati.L'Ecofin intanto minaccia nuove sanzioni per la Russia. Alla luce del massacro avvenuto a Bucha, "è possibile" che nuove sanzioni contro Mosca finiscano domani sul tavolo dei ministri delle Finanze europei riuniti a Lussemburgo.