La famiglia di Realize si allarga con due new entry

MILANO - La famiglia di Realize si allarga! Entrano a far parte dell’agenzia Shaila Gatta e Paolo Zotta. Esperti di fitness, allenamenti e benessere andranno ad ampliare tale area, già avviata da Michela Coppa, Yoga teacher ed esperta di cucina healthy e salutare e Giacomo Galliani Coach e allenatore.

Shaila Gatta, ballerina e showgirl italiana, porterà in agenzia la sua esperienza e vivacità. Ha iniziato la sua carriera televisiva con la partecipazione come concorrente al talent show “Amici di Maria de Filippi”, proseguendo come velina di “Striscia la notizia”, conseguendone il record di longevità. È inoltre stata la conduttrice di “Paperissima Sprint” e la coreografa del programma comico “Zelig”. Sui suoi profili social, seguiti da oltre 800mila persone condivide abitudini alimentari, di allenamento e pratiche di fitness.

Paolo Zotta, ex pugile milanese, oggi è un personal trainer con più di 15 anni di esperienza. Il suo metodo di allenamento è unico e non convenzionale, una fusione fra diverse discipline, unite però dalla sua passione e creatività. È inoltre conosciuto all’interno dell’ambiente milanese per essere l’allenatore di alcuni dei personaggi più noti del momento, appartenenti al mondo della musica e della TV.