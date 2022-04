Nuovo digitale terrestre: AntennaSud sul 14, AntennaSud Extra sul 92

BARI - E’ in atto una vera e propria metamorfosi della televisione. Lo scorso 7 𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍𝒆 infatti, è partito lo switch off e si concluderà il prossimo 15 aprile. Una novità che cambia la numerazione dei canali televisivi. Pertanto, per seguire AntennaSud bisognerà sintonizzarsi sul 14 del digitale terrestre. In molte aree della Puglia questo cambiamento è già avvenuto. Dalle scorse ore, è già realtà nelle province di 𝑩𝑨𝑹𝑰 e 𝑩𝑨𝑻, da oggi 12 𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍𝒆 anche per 𝑻𝑨𝑹𝑨𝑵𝑻𝑶, 𝑩𝑹𝑰𝑵𝑫𝑰𝑺𝑰 e 𝑳𝑬𝑪𝑪𝑬 ed infine, dal 15 𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍𝒆, sarà la volta della Basilicata. Lo rende noto la Direzione di Antenna Sud.Per continuare a vedere AntennaSud sulle nuove frequenze del 14 e fruire di tutta la nuova rimodulazione dei canali, sarà necessario risintonizzare la TV.Una novità importante che consentirà alla nostra emittente di essere visibile in chiaro con altissimi livelli di qualità. Immutato l'impegno sui contenuti, basati come sempre sull'idea di una televisione al servizio dei cittadini e vicina al territorio.