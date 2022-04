Francesco Gabbani, 'Volevamo Solo Essere Felici' è il nuovo album: a maggio incontra i fan a Bari

MILANO - A distanza di due anni da “Viceversa”, Francesco Gabbani torna con un nuovo album, il quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici” che verrà pubblicato il 22 aprile da BMG. L'album uscirà in tre versioni: CD, vinile standard e vinile in edizione limitata e numerata contenente una bonus track.

Conclusa l'esperienza televisiva di “CI VUOLE UN FIORE” in cui ha tenuto le fila del primo show green della televisione italiana andato in onda venerdì 8 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani è ora pronto a pubblicare un nuovo disco che contiene dieci brani e che è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo “Volevamo Solo Essere Felici” uscito a metà marzo nelle radio e sulle piattaforme digitali.

“Volevamo Solo Essere Felici” è un disco di analisi personale e soggettiva. Pur in continuità col percorso artistico e professionale del cantautore, rappresenta uno step successivo. Rispetto al precedente lavoro “Viceversa”, che era un confronto con la percezione altrui, questa raccolta di canzoni può essere accolta come un’introspezione psicologica, andando ad usare il microscopio verso se stessi e verso le vibrazioni del proprio io interiore.

Ad alcuni brani energici, si alternano pezzi più riflessivi, dove la ricerca del testo si sposa con melodie raffinate. La ricerca dell’armonia dei suoni, raggiunta nelle incisioni attraverso l’impiego di sezioni d’archi e strumenti autentici, diventa così un nuovo colore musicale, con cui il cantautore sceglie di presentare le sue nuove composizioni.

Ne deriva una rinnovata sete di risposte, ma accompagnata dall’accettazione e dalla presa d’atto di determinate circostanze. Perché anche le domande irrisolte, a volte, offrono punti fermi, su cui poggiare i binari del proprio itinerario.





Questa la tracklist dell'album:

TOSSICO INDIPENDENTE

LA MIRA

VOLEVAMO SOLO ESSERE FELICI

PEACE AND LOVE

L'AMOR LEGGERO

SPAZIO TEMPO

LA RETE

PUNTINO INTERGALATTICO

SANGUE DARWINIANO

SORPRESA IMPROVVISA





Subito dopo l'uscita del disco, Gabbani terrà un tour instore. Di seguito il calendario degli appuntamenti confermati:

22 Aprile ore 18.00 – Milano - Mondadori Megastore Duomo (Piazza del Duomo)

23 Aprile ore 15.00 – Carrara

27 Aprile ore 18.00 – Torino – OFF Topic/ laFeltrinelli (Via Giorgio Pallavicino, 35)

28 Aprile ore 17.00– Roma – Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti, 263)

02 Maggio ore 18.00 – Verona – Libreria laFeltrinelli (Via Quattro Spade, 2)

03 Maggio ore 18.00 – Firenze – Libreria laFeltrinelli RED (Piazza della Repubblica)

04 Maggio ore 18.30 - Bologna – Mondadori Bookstore CC Via Larga (Via Larga, 10)

06 Maggio ore 18.00 – Napoli – Libreria laFeltrinelli(Piazza Giuseppe Garibaldi)

12 Maggio ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli (Via Melo da Bari, 119)

13 Maggio ore 18.00 – Lecce – Libreria laFeltrinelli (Via Templari, 9)

16 Maggio ore 18.00 – Palermo – Libreria laFeltrinelli (Via Cavour, 133)

17 Maggio ore 18.00 - Catania - Libreria laFeltrinelli (Via Etnea, 283)





Francesco Gabbani tornerà dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: 1 OTTOBRE 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l' 8 OTTOBRE 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.