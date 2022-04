Onu, interruzione immediata dei combattimenti a Mariupol

MILANO – Il coordinatore delle Nazioni Unite per la crisi in Ucraina Amin Awad chiede “l’interruzione immediata” dei combattimenti a Mariupol in modo che i civili intrappolati nella città possano essere evacuati oggi (ieri, ndr). La richiesta avviene dopo le critiche al Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres di recarsi nella capitale russa prima di andare a Kiev.“È semplicemente sbagliato andare a Mosca prima che a Kiev, non vi è alcuna giustizia o alcuna logica in quest’ordine” ha sostenuto ieri il presidente Zelensky. “Le vite di decine di migliaia, tra cui donne, bambini e anziani, sono in gioco a Mariupol”, ha sostenuto Awad in una nota.“Abbiamo bisogno di una pausa nella lotta in questo momento per salvare vite umane. Più aspettiamo, più vite saranno a rischio. Devono poter evacuare in sicurezza adesso, oggi. Domani potrebbe essere troppo tardi”.