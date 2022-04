Pink Floyd cantano per l'Ucraina

- La storica band britannica, dopo quasi 30 anni, si riunisce per dar vita ad un nuovo singolo, a favore dell'Ucraina, dal titolo "Hey Hey Rise Up". Nel brano, registrato lo scorso 30 marzo, il cui incasso sarà devoluto all'Ukraine Humanitarian Relief Fund, si può ascoltare la voce di Andriy Khlyvnyuk della band ucraina Boombox, che sul proprio profilo Instagram intona "Oh, The Red Viburnum In The Meadow", canto di protesta ucraino risalente alla prima guerra mondiale.