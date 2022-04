Resistenza al Nazifascismo: manifestazione Pc a Bari

La nostra Resistenza oggi? Sempre contro il Nazifascismo ma da comunisti continua ad essere anche contro il Capitalismo, contro le guerre fatte/provocate dall'impero Americano di cui purtroppo il nostro paese è ancora colonia. La NATO - dichiara il Pc Puglia - ha invaso il mondo a suon di bombe e colpi di stato per arricchire multinazionali e banche ed oggi proietta l'Italia e l'umanità intera in scenari apocalittici.

Oltre ad onorare i nostri partigiani, portiamo in piazza una linea di totale contrarietà a quello che abbiamo a lungo definito il "Partito Unico del Liberismo" ed oggi possiamo definire il "Partito Unico della Guerra". Bisogna dire - spiega la nota - che il Nazifascismo è stato ed è uno strumento delle ipocrite "democrazie" capitalistiche, strumento usato per rimuovere ogni ostacolo al dominio delle ricche élite occidentali sul mondo.

BARI - Il 25 aprile, giorno della Resistenza, dei partigiani, della liberazione dal Nazifascismo, saremo a Bari in piazza Umberto I (ore 18.30) non solo per celebrare un importante pezzo di storia ma anche per riportare all'attenzione aspetti volutamente "dimenticati" ma indispensabili per comprendere ed affrontare il presente. Lo rende noto il Partito Comunista Puglia.