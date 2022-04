Bari-Palermo: B-day il 24 aprile al San Nicola

Dopo la premiazione, il B-day si concluderà con l'intera squadra biancorossa che sfilerà a bordo di un bus scoperto lungo le principali vie cittadine

Secondo le intenzioni espresse negli ultimi giorni, auspicando nel passo falso del Catanzaro e dell'Avellino, i rosanero vorranno recitare il ruolo di guastafeste al Bari, per ottenere quel successo che consentirebbe l'insediamento del Palermo al secondo posto del Girone C e quindi ad una posizione vantaggiosa nel tabellone dei playoff.





Un motivo in più che dovrà spingere i galletti ad alzare con una vittoria, la Coppa che sarà consegnata alle 19.30 dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e che laureerà il Bari vincitore del Girone C del torneo di Serie C 2021-2022. Dopo la premiazione, il B-day si concluderà con l'intera squadra biancorossa che sfilerà a bordo di un bus scoperto lungo le principali vie cittadine.

Suggellare la promozione diretta in Serie B, vincendo al San Nicola nella domenica dei festeggiamenti che inizierà alle 15.30 con l'apertura dei cancelli dell'Astronave. E' l'obiettivo che il Bari cercherà di centrare a partire dalle 17.30 del 24 aprile 2022, affrontando il Palermo per l'ultima giornata del girone regolare della Serie C 2021-22.