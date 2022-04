Rotary Club Lecce, una serata di confronto e di solidarietà per l’Ucraina

LECCE - Mercoledì sera, a Torre del Parco a Lecce, il Rotary Club di Lecce si è riunito per un incontro/dibattito sul tema “L’ora più buia e il tempo delle scelte”.Hanno partecipato, in qualità di relatori, il Governatore del Distretto 2120 a. r. “2021- 2022 Gianvito Giannelli e Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, nonché socio del Rotary Club Bari Sud. Presenti i Presidenti dei Rotary Club del Salento, e l’international Inner Wheel.Sul tavolo dei relatori, le bandiere giallo e blu dell’Ucraina, a simboleggiare la vicinanza del Club verso le popolazioni colpite dalla guerra. Nel corso della serata è stata anche realizzata una raccolta fondi.“In realtà – spiega la Presidente del Rotary Club Lecce Ivana Melo – tutti i soci hanno già versato una quota nei giorni scorsi e tutte le iniziative, quella di mercoledì compresa, servono ad accrescere la donazione, che è gestita da un organismo distrettuale creato appositamente. Ogni iniziativa, anche piccola, sommata alle altre può contribuire ad aiutare. Il Rotary nasce con questa finalità e il 'Servire al di sopra di ogni interesse personale' oggi, in questa situazione così difficile, si fa ancora più urgente e necessario. Grazie a tutti coloro che generosamente hanno partecipato”.Durante la serata, inoltre, tre giovani universitari dell’Unisalento, distintisi per meriti di studio, sono stati premiati dal Rotary Club Lecce con l'opportunità di frequentare il programma di formazione RYLA.