Serie B: il Lecce perde 1 a 0 con la Reggina

- Il Lecce perde 1-0 al “Granillo” con la Reggina. Nel primo tempo al 18’ Strefezza dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 23’ Coda del Lecce con una conclusione da cinquanta metri non inquadra la porta. Al 45’ i calabresi passano in vantaggio con Folorunsho con un tocco a porta vuota. Nel secondo tempo al 2’ Strefezza dei salentini di destro colpisce la traversa. All’8’ Calabresi va vicino al pareggio. Al 9’ Bianchi della Reggina sfiora il raddoppio. Terza sconfitta in trasferta per i giallorossi pugliesi. Il Lecce è secondo con 65 punti, a-1 dalla Cremonese prima a 66 punti. I lombardi vincono 3-1 allo “Zini” col Cosenza.