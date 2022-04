Serie B: il Lecce perde 2-1 a Vicenza

Nel secondo tempo al 23’ il Lecce passa in vantaggio con Strefezza con una conclusione da fuori area. Al 24’ il portiere dei veneti Contini è colpito da un fumogeno lanciato dai tifosi dei salentini ed è sostituito dal portiere di riserva Grandi. La partita è sospesa per 15 minuti. Al 93’ i veneti pareggiano con Diaw su rigore concesso per un fallo di Helgason su Meggiorini. Il rigore è ripetuto perché tre giocatori del Lecce entrano in area.





Il rigore prima della ripetizione è sbagliato da Meggiorini che si fa parare il tiro dal portiere Gabriel. Al 102’ il Vicenza realizza la rete della vittoria con Ranocchia con un siluro dal limite dell’area. Il Lecce è primo con 68 punti, +1 sul Monza secondo a 67 punti, e +2 sulla Cremonese terza con 66 punti. I brianzoli vincono 3-0 in casa col Benevento. I grigiorossi lombardi perdono 1-0 allo “Zini” con la Cremonese.

Il Lecce perde 2-1 al “ Menti” con il Vicenza. Nel primo tempo al 6’ Coda dei salentini con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. All’11’ Diaw dei veneti non concretizza una buona occasione.