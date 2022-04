Serie B: il Lecce vince 1-0 al Via del Mare col Frosinone

Successo importante per il Lecce. Settimo risultato utile consecutivo per i salentini. Il Lecce è secondo con 59 punti a-1 dalla Cremonese, prima a 60 punti. I lombardi pareggiano 1-1 allo “Zini” con la Reggina.

- Il Lecce vince 1-0 al “Via del Mare” con il Frosinone. Per i salentini decisiva la rete realizzata al 40’ del primo tempo da Coda con un colpo di testa su cross di Di Mariano. Diciannovesimo gol in questo campionato di Serie B per l’attaccante dei giallorossi pugliesi.