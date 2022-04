(via Ac Monza fb)







Quarto successo al “Tardini” per Il Parma. Gli emiliani superano 4-3 il Como. Il Vicenza pareggia 1-1 al “Menti” col Crotone e raggiunge al terzultimo posto a 25 punti il Cosenza. Il Crotone è penultimo con 21 punti. Il Pisa pareggia 0-0 all’”Arena Garibaldi” col Brescia ed è quarto a 59 punti. Il Perugia pareggia 0-0 al “Tombolato” col Cittadella e con 48 punti si avvicina alla zona play off.

Nella trentatreesima giornata di Serie B il Monza vince 2-0 al “Brianteo” con l’Ascoli e con 60 punti è terzo e resta in corsa per la promozione diretta in Serie A.