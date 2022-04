Serie C: il Monopoli vince 1-0 fuori casa con la Paganese

Nell’anticipo della trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C il Monopoli vince 1-0 al “Torre” con la Paganese. Per i biancoverdi pugliesi decisiva la rete realizzata al 36’ da Grandolfo con una conclusione al volo su passaggio di Mercadante. Settimo successo in trasferta per il Monopoli.E’ terzo con 61 punti, +2 sull’Avellino quarto a 59 punti, in attesa della partita che gli irpini giocheranno domani alle 21 al “Partenio” con la Turris. Ottava sconfitta in casa per la Paganese, terzultima con 32 punti insieme al Potenza, prima della gara che i lucani disputeranno oggi alle 17,30 al “Viviani” col Catania.