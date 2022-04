L’Andria perde 3-0 al “Curcio” col Picerno ed è terzultima con 29 punti. Nel primo tempo al 4’ i lucani passano in vantaggio con Gerardi. Nel secondo tempo al 15’ raddoppia Gerardi. Al 23’ Pitarresi realizza la terza rete.





Nel posticipo il Foggia sfiderà oggi alle 21 allo “Zaccheria” il Catanzaro e cercherà di vincere per puntare al settimo posto.

Nella trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 al “Rocchi” col Monterosi ed è quinta con 55 punti. Per i laziali decisiva la rete realizzata al 34’ del secondo tempo da Costantino. Il Taranto perde 1-0 al “San Filippo” con l’Acr Messina è quartultimo a 37 punti e riesce a raggiungere la salvezza. Per i siciliani determinante il gol segnato al 25’ del secondo tempo da Rizzo.