Spari in un locale a Pescara: ferito un giovane

PESCARA - Il ragazzo, dipendente di un ristobar, è rimasto ferito al collo e al torace. E ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ad aprire il fuoco è stato un cliente, che subito dopo è fuggito."E' entrato nel locale con il suo bicchiere di vino e ha iniziato a inveire contro il mio dipendente, lamentandosi, da quanto abbiamo capito, per i tempi di attesa. Gli ha dato prima un pugno, poi ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Quello che si vede nelle immagini di videosorveglianza fa impressione", ha riferito, ai giornalisti, il titolare del ristobar.L'aggressore è stato fermato poche ore dopo dalla polizia.