Guerra in Ucraina: l'offensiva russa si sposta a Est

ROMA - L'offensiva russa si sposta a Est: colpiti diversi paesi nell'Oblast di Kharkiv. Distrutto poi l'aeroporto di Dnipro. Vicino a Kiev è stata rinvenuta un'altra fossa comune.A Mariupol i combattimenti sono sempre più intensi e le forze russe sono riuscite a conquistare nuovo terreno: la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane, ora è divisa in due parti, come afferma l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War nel suo ultimo report. I combattenti ucraini - circa 3.000 - si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell'acciaieria Azovstal a est.In vista della nuova fase del conflitto il presidente dell'Ucraina,, ha ribadito le sue richieste all'occidente: "Abbiamo bisogno di armi. Ho il 100% della fiducia nelle forze armate ucraine ma non ho fiducia sul fatto che riceveremo quello di cui abbiamo bisogno".