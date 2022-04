Spot Rubini, replica di Pugliapromozione: "Non c’è stato affidamento diretto, tutto con avviso pubblico e documentazione online"

A seguito della presentazione di quattro proposte di differenti operatori economici, si è riunita una commissione tecnica che ha proceduto ad un’articolata valutazione delle stesse, ritenendo la proposta della predetta società congrua ed efficace per la realizzazione dello spot “Puglia, autentica meraviglia”, scritto e diretto da Sergio Rubini.



L’affidamento e l’acquisizione di servizi di produzione artistica non è avvenuta, dunque, attraverso un affidamento diretto, come sostiene il Consigliere Zullo, bensì attraverso una procedura negoziata ex art. 63, co. 2, lett. b), nn.1-3, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi pubblicistici (come auspicato proprio dal consigliere Zullo).



Si rileva, inoltre, che l’affidamento in questione costituisce il primo rapporto instaurato tra l’Agenzia e la Passo Uno Cinema, per cui non è condivisibile, e non è comunque corretto, il “sospetto che possano essere sempre gli stessi” i fornitori dell’agenzia.



D’altronde, l’avviso è ancora aperto e con nuovo budget verranno valutate ulteriori proposte che andranno a valorizzare la comunicazione del brand Puglia attraverso l’acquisizione di contenuti artistici e originali.



Tutti gli atti in oggetto sono su www.agenziapugliapromozione.it sezione amministrazione trasparente.

BARI - Con riferimento alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Zullo, l’ARET-Pugliapromozione precisa quanto segue:La società di produzione “Passo Uno Cinema srl” ha risposto ad un avviso pubblico di Pugliapromozione per la produzione di contenuti multimediali e audiovisivi coerenti con il brief di comunicazione - anch’esso pubblico e, come tale, aperto a tutti gli operatori economici interessati - che l’Agenzia intende mettere in atto.