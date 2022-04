Stazione Kramatorsk, Zelensky: "Così Russia 'difende' i parlanti della loro lingua"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 aprile 2022 - "Comincerò da quello che è avvenuto stamattina. I militari russi hanno colpito la stazione dei treni nella nostra città di Kramatorsk. Non c'erano militari, ma civili, tutte persone che aspettavano il treno verso un posto sicuro. Hanno colpito le persone con missili. Ci sono testimoni, ci sono video. ci sono i resti dei missili, ma non più persone. Almeno 30 morti, almeno 300 feriti. Almeno per ora. Un'ordinaria città a est del nostro stato. E' così che la Russia difende il Donbass, è così che la Russia difende i parlati della lingua russa. Viviamo così da 44 giorni", così Zelensky al Parlamento finlandese. /