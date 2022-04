L'Italia femminile travolge 7-0 a Parma la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali

(via Nazionale femminile di Calcio fb)





Nel secondo tempo al 15’ Valentina Cernoia su punizione segna il quarto gol dell’ Italia. Al 40’ Daniela Sabatini di testa realizza la quinta rete. Al 43’ Valentina Bergamaschi di sinistro consente alle azzurre la sesta marcatura e al 91’ Tatiana Bonetti di destro segna la settima rete. L’Italia è seconda con 18 punti, a -1 dalla Svizzera prima a 19 punti. Le elvetiche pareggiano 1-1 fuori casa con la Romania nell’altra gara del Girone G. Nella prossima partita l’ Italia Femminile giocherà Martedì 12 Aprile a Thun alle 17,45 con la Svizzera.

Nelle qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile del 2023 in Australia e Nuova Zelanda nel Girone G l’Italia vince 7-0 a Parma con la Lituania. Nel primo tempo al 2’ le azzurre passano in vantaggio con Arianna Caruso con una conclusione di destro su passaggio di Manuela Giugliano. Quarto gol in Nazionale per la centrocampista. Al 41’ raddoppia Valentina Bergamaschi con un tocco al volo su cross di Cristiana Girelli. Al 45’ Arianna Caruso realizza la terza rete con una conclusione rasoterra a porta vuota.