Supercoppa Serie C: il Bari perde 2-1 al San Nicola col Sud Tirol

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 5’ gli altoatesini pareggiano con De Col con un siluro dal limite dell’area. Al 22’ il Sud Tirol realizza la rete decisiva con Casiraghi con un tocco al volo. Nella seconda partita della Super Coppa di Serie C il Bari giocherà Sabato 7 Maggio al “Braglia” con il Modena.

Nella prima partita della Super Coppa di Serie C il Bari perde 2-1 al “San Nicola” con il Sud Tirol. Nel primo tempo al 24’ Mallamo dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 27’ Fischnaller del Sud Tirol colpisce il palo. Al 33’ il Bari passa in vantaggio con D’Errico con una conclusione da fuori area.