- Il conflitto in Ucraina ha dato una decisa accelerata per consentire a Svezia e Finlandia l'ingresso nella Nato, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Nelle prossime ore, intanto, è in programma un incontro tra il premier finlandese Sanna Marin con la sua omologa svedese Magdalena Andersson, che affronteranno fra i vari temi anche quello della loro adesione nella Nato.