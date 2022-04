La Pasqua dei baresi a tavola

benedìtte (benedetto). Il piatto che, più dell’agnello, è rappresentativo della Pasqua. Non è un piatto vero e proprio, ma un insieme di pietanze come i carciofi fritti, uova sode, fette di soppressata. Qualcuno aggiunge arance affettate, olive, ecc.

maccarune accome uè tu (maccheroni, come meglio gradisci)

agnìidde ‘o furne che le patane (agnello al forno con patate)

sopataue (verdura mista)

frutte (frutta)

scarcèdde (scarcella)

resolie (cudde fatte ngase o cudde de le cascetedde regalate da le chembare o da cì s’ave levate u nase) (liquore fatto in casa, o ricevuto in omaggio da qualcuno per ricambiare favori resi)

cafè (caffè).

Pasquètte (Pasquetta)

bredètte - detto anche verdétte (minestra di piselli, agnello e uova sbattute)

agnìidde arrestute (agnello alla brace)

benedìtte d’avanze (benedetto avanzato)

tarall’e zuccre (taralli con giulebbe)

l’alde cose pe fernesce (sopataue e chedde ca u stòmeche assepporte) e tutto ciò che serve a completare un pranzo solenne come l’immancabile verdura cruda e quant’altro lo stomaco riesce a sopportare).



A quanto sopra non può mancare il “crudo” di mare, i taralli con giulebbe, la colomba pasquale, l’uovo di cioccolato, e il rosolio (quel buon liquore preparato in casa).

Infatti, il Signore disse a Mosè e ad Aronne “Questo mese - Nisan (marzo-aprile) - sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno, e lo serberete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne” (Genesi, 1-12). Ma questa è un’altra storia.Vediamo invece che significa Pasqua per i baresi, secondo Giovanni Panza (1916-1994), che la inserisce nel suo libro “La checine de nononne” (Schena), fra le “Feste terribele” cioè le feste importanti dell’anno.I baresi tengono molto alla festività di Pasqua: che inizia dalla Domenica delle Palme, che viene onorata dall’ulivo e/o dalla palma benedetta.Ed eccovi il menu pasquale dei baresi, secondo Giovanni Panza.(Pasqua)