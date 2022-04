TEDxPutignano 2022: aperte le selezioni per entrare a far parte del team

PUTIGNANO (BA) - TEDxPutignano, l’appuntamento in programma il prossimo 18 giugno al Teatro Comunale di Putignano, cerca volontarie e volontari che vogliano partecipare alla realizzazione e gestione dell’evento.Due le call attive per entrare nel team del TEDxPutignano 2022 come volontaria/o, scoprire tutti i retroscena dell’organizzazione di un evento dalla portata internazionale, vivere un’esperienza entusiasmante e divertente. È possibile inviare la propria candidatura per vivere il TEDxPutignano da protagonista, offrendo il proprio supporto nell’ambito produzione e supporto logistico, merchandising o accoglienza, compilando il form al link bit.ly/texputignano_callvolontari; è richiesta disponibilità dal 17 al 19 giugno. Per chi volesse far parte della squadra social al link bit.ly/tedxputignano_callvolontari_social il form da compilare; è richiesta disponibilità per le due settimane precedenti l’evento, durante le quali le volontarie e i volontari affiancheranno il team comunicazione.La seconda edizione di TEDxPutignano farà tappa in città il 18 giugno. “Desiderio” il tema dell’edizione 2022, esplorato da diversi punti di vista e ambiti: scienze, arte, tecnologia, umanità, sostenibilità, cultura e femminismo, benessere e sessualità, lavoro, società, formazione. Ad alternarsi sul palco del Teatro Comunale, condividendo idee innovative in grado di ispirare, motivare, cambiare il mondo gli speaker Marco Buttu(ingegnere all'Istituto Nazionale di Astrofisica), Mimmo Miccolis (coreografo e insegnante di danza neoclassica/contemporanea al The Washington Ballet), Giuseppe Lorusso (fondatore di Ethicare), Tonio Dell’Olio (attivista per la non violenza, presbitero e giornalista), Silvia Moroni (green influencer ed eco-gastronoma), Carolina Capria (autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram L’ha scritto una femmina), Morena Nerri (fondatrice del blog Le Sex en Rose), Cinzia Spanò (attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta) e Rosy Paparella (formatrice insegnante e la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia).