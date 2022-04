Trinitapoli, l'arte della pittrice Tina Bruno

Nel secondo tempo al 14’ Biasci con un tocco a porta vuota permette alla squadra di Vincenzo Vivarini la quinta marcatura. Al 29’ i calabresi realizzano la sesta rete con Gatti con una conclusione rasoterra dopo che il portiere Dalmasso para un rigore a Sounas concesso per un fallo di Dalmasso su Iemmello. Al 31’ il Foggia segna il secondo gol con Garofalo con una conclusione dal limite dell’area. Terza sconfitta in casa per I dauni. Il Foggia è ottavo con 48 punti. Il Catanzaro raggiunge al terzo posto a 61 punti l’Avellino.

Nel posticipo della trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C il Foggia perde 6-2 allo “Zaccheria” col Catanzaro. Nel primo tempo al 5’ i dauni passano in vantaggio con Curcio con una conclusione in diagonale su cross di Merola. Al 7’ pareggia Iemmello con un tocco rasoterra su passaggio di Sounas. Al 24’ i calabresi passano in vantaggio con Biasci con un tocco al volo. Al 39’ Vandeputte con un siluro di destro realizza la terza rete. Al 45’ il Catanzaro segna il quarto gol con Iemmello con una conclusione di sinistro.