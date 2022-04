Trinitapoli, protocollo di legalità con la firma dei commissari straordinari

Il Protocollo prevede un ampliamento dell’acquisizione della documentazione antimafia da parte della Prefettura, oltre che nei casi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici anche per i contratti di appalto relativi alle acquisizioni di servizi, forniture, lavori ed opere, nonché concorsi pubblici di progettazione e subcontratti, di importo compreso tra i 40 ed i 150mila euro. I Comuni sottoscrittori, inoltre, si impegnano ad inserire nei contratti specifiche clausole contrattuali allegate al protocollo di legalità che dovranno essere espressamente accettate dalle imprese contraenti.

Anche il Comune di Trinitapoli sottoscrive il Protocollo di Legalità con la Prefettura per rafforzare le misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti pubblici, concessioni e procedure concorsuali, in vista degli imponenti trasferimenti di risorse agli anti locali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Con la firma dei Commissari Straordinari del Comune di Trinitapoli Giuseppina Ferri e Salvatore Guerra, alla presenza del Prefetto Maurizio Valiante, tutti i Comuni della provincia hanno dunque sottoscritto il documento pattizio, che punta ad implementare le attività di controllo degli operatori economici, con i quali saranno stipulati contratto di appalto o rinnovati atti di concessione ed autorizzazione ed a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mediante l’interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni e l’interconnessione di banche dati per una più efficace azione di vigilanza, controllo e monitoraggio.