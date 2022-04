San Ferdinando di Puglia, presentato simbolo lista 'Città futura' di Arianna Camporeale

Un vero laboratorio politico-amministrativo sede di discussione sui temi di attualità cittadina e con una visione precisa su futuro del piccolo centro ofantino, molto determinata è Arianna Camporeale "È un progetto basato su linee programmatiche che stiamo sviluppando al fianco dei cittadini, attraverso un tavolo tecnico e un gruppo di lavoro". La candidata sindaca è la prima ad arrivare, ed accoglie la gente che nel corso dei minuti riempie con entusiasmo l'auditorium della biblioteca comunale, rappresentata nel simbolo scelto per l'avventura elettorale del prossimo 12 giugno.





"In questi giorni - spiega - continueremo ad incontrare la gente ad accogliere istanze per poi presentare il nostro programma amministrativo e ad approfondire i temi con la cittadinanza. Io sento la fiducia dei cittadini: una fiducia che percepisco e che non deluderemo, mantenendo un profilo alto nella campagna elettorale. Eviteremo ogni scivolata verso il clima di odio che ovviamente non genera mai niente di buono".



- “Primo appuntamento della campagna elettorale, presentando il simbolo di Città Futura, che rappresenta un progetto di condivisione con la città". Andrea Patruno spiega così l'accordo politico-amministrativo che ha portato al sostegno ad Arianna Camporeale, candidata sindaca. Il percorso prosegue: "Nelle serate che verranno - continua Patruno, candidato al Consiglio comunale - , avremo modo di discutere non soltanto di idee, ma di programmi concreti per il governo della città. Noi ci candidiamo a guidare San Ferdinando e lo facciamo con un programma condiviso e partecipato, mettendo al centro idee chiare e decise: dalla legalità, alla partecipazione costante".