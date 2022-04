Trovati a Borodianka 26 cadaveri, Zelensky: "E' peggio di Bucha"

(via Zelensky Ig)





Secondo il vicesegretario della Nato, Mircea Geoana, nelle prossime settimane nel sud-est dell'Ucraina ci "sarà un altro tipo di guerra, più convenzionale e su scala più vasta". Parlando a Piazzapulita, Geoana ha aggiunto: "Il sostegno degli alleati cambierà a seconda di questo. E posso prevedere che gli alleati forniranno più armi all'Ucraina...".

KIEV - Il presidente ucraino fa sapere che sono in corso le operazioni di soccorso nella cittadina a nord di Kiev, dove ci sarebbero più vittime di quelle trovate a Bucha. Intanto, dagli Stati Uniti si attendono nuove armi per aiutare l'esercito ucraino a difendersi dai russi.Il Pentagono ritiene cheabbia ormai rinunciato a conquistare Kiev ma non rallenta le sue forniture di armi all'Ucraina: anzi, si impegna a potenziare i rifornimenti.E mentre vengono annunciate dal G7 nuove sanzioni economiche e finanziarie contro Mosca, l'Ue chiede un embargo totale sul gas e sul petrolio russi ed i 27 ambasciatori dei Paesi membri danno il via libera al quinto pacchetto di sanzioni Ue, che include tra l'altro il graduale embargo all'import di carbone russo (oggi è attesa la ratifica formale delle capitali).Nel frattempo, la presidente del Parlamento Ue,, esorta a "fare di tutto per isolare Putin e i suoi alleati".Secondo il segretario alla Difesa Usa,, il presidente russo pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l'Ucraina, ma si sbagliava: e adesso "potrebbe aver rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale, concentrandosi nel sud e nell'est del Paese".