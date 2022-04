Ucraina, l'Oms: "Aumentati gli attacchi contro le strutture sanitarie"

Kiev sta preparando un'operazione per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo scrive Reuters sul proprio sito, citando l'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Per oggi è in programma un'operazione per far uscire i civili dalla fabbrica", afferma l'ufficio presidenziale, senza fornire ulteriori dettagli. La giornalista di Radio Svoboda Vera Girich, 55 anni, è rimasta uccisa nell'attacco che ha colpito un edificio residenziale di Kiev.

ROMA - Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità, in totale gli attacchi contro ambulanze e strutture mediche in Ucraina sono stati 175 dall'inizio del conflitto. Intanto, il Pentagono invita i cittadini statunitensi a non recarsi a Kiev per combattere al fianco degli ucraini."Oltre 600 feriti sono ancora nell'ospedale da campo dello stabilimento di Azovstal". A renderlo noto il sindaco di Mariupol, secondo quanto riposta il Kyiv Independent, accusando i russi di continuare ad usare armi pesanti. "Prima che venisse bombardato l'ospedale - ha aggiunto - il numero dei feriti era di 170, ora sono oltre 600".