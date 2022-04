Sono stati aperti oggi sette corridoi umanitari in Ucraina, anche da Mariupol dove, secondo il presidente ucraino Zelensky, sarebbero morte 5.000 persone, mentre 3.700 sono state evacuate.Nel frattempo la Turchia è pronta a fornire navi per l'evacuazione di civili e feriti da Mariupol, ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riferisce l'agenzia turca Anadolu.