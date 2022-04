Covid Puglia: +6.670 casi e 15 decessi, il 17% dei test

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 6.670 nuovi casi di contagi da Covid-19 su 39.011 test (incidenza del 17%, ieri era del 20%) e 15 decessi (sei in più rispetto a ieri).I nuovi casi sono stati individuati: 2.204 nel Barese, nella provincia Barletta-Andria-Trani, 648 nel Brindisino, 809 nel Foggiano, 1.588 in provincia di Lecce, 885 in quella di Taranto.Sono residenti fuori regione altre 63 persone contagiate, mentre per ulteriori 21 casi la provincia è in via di definizione. Delle 118.105 persone attualmente positive 678 (una in meno di ieri) sono ricoverate in area non critica (ieri ) e 40 in terapia intensiva (ieri erano 38). (ANSA).