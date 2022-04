Ucraina, Zelensky: "Fissare stop al gas russo da parte Ue per avere la pace"

(via Zelensky Ig)

ROMA - Secondo il presidente ucraino “dovrebbero essere determinate delle scadenze specifiche per ogni Stato dell’Unione europea per abbandonare del tutto o almeno limitare in modo significativo il consumo di gas e petrolio russi”.“Questo è l’unico modo per convincere la leadership russa che è necessario cercare la vera pace, che la guerra è una catastrofe, prima di tutto, per loro”, ha sostenutonell’intervento avuto oggi in videocollegamento al parlamento della Lituania e riportato dall’agenzia Interfax-Ucraina.Il presidente ucraino ha quindi ribadito la necessità di una risposta forte da parte dell’Europa, affermando che “non possiamo aspettare lo sviluppo del sesto, settimo, decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia perchè prenda decisioni davvero potenti”.