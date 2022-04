Ucraina, Zelensky: "Non cederemo territori a Est per far finire la guerra"

Il presidente ucraino: "Nell'est del Paese battaglia decisiva, non possiamo perdere”. E avverte: "Occupanti responsabili di ciò che ci hanno fatto"

(via Zelensky Ig)

KIEV - In un'intervista con la Cnn, il presidente ucraino ha commentato la situazione militare e diplomatica. Secondose la Russia, che si appresta a sferrare una massiccia offensiva, dovesse conquistare il Donbass potrebbe di nuovo tentare di prendere Kiev."Per questo è molto importante per noi non cedere, mantenere le nostre posizioni, perché questa battaglia potrà influenzare il corso dell'intera guerra", ha detto.Zelensky è convinto che il presidente statunitenseandrà in visita a Kiev. "Credo che verrà - ha detto nell'intervista - è la sua decisione, ovviamente, e dipende dalla situazione di sicurezza, ma credo che, come leader degli Stati Uniti, debba venire qui e vedere la situazione".Inoltre il presidente ucraino ha ribadito di essere "della medesima opinione di Biden" che ha accusato la Russia di "genocidio" per quello che sta succedendo in Ucraina. "Guardate quello che è successo a Bucha - ha aggiunto - è chiaro che non è una guerra, è genocidio, ammazzano semplicemente la gente, non i soldati, ma la gente, sparano in mezzo alla strada, ci sono i cadaveri per la strada".