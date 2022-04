Usa, spari a una festa privata: 2 morti e 9 feriti

La polizia ha calcolato che all'interno sono stati sparati fino a 50 colpi, molti altri all'esterno. Sulla scena sono stati trovati bossoli di fucili

PITTSBURGH - A Pittsburgh, in Pennsylvania, c'è stata una sparatoria in una villa che ospitava oltre 200 persone, molte delle quali minorenni. Sul luogo dell'accaduto sono stati trovati più di 50 proiettili. Il bilancio è di due morti e nove feriti.Due dei nove feriti hanno subito fratture e lacerazioni dopo essersi lanciati dalla finestra per sfuggire ai proiettili. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.Secondo la polizia i 2 morti sono entrambi uomini minorenni e sono deceduti in ospedale dopo il trasporto avvenuto con le ambulanze accorse sul luogo della sparatoria.Gli agenti hanno calcolato che all'interno sono stati sparati fino a 50 colpi, molti altri all'esterno. Trovati sulla scena bossoli di fucili e pistole, ha riferito Wtae-tv. Non ci sono al momento informazioni su eventuali sospetti.