TARANTO - Martedì 19 aprile conferenza stampa alle ore 11 presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto per presentare la serata di sabato 23 aprile, in cui si assisterà al Requiem di Mozart, concerto organizzato dall’Associazione Musicale “Arturo Toscanini” in collaborazione con il Teatro Orfeo, che unirà in un solo evento l’inaugurazione della Nuova Orchestra della Puglia e la consegna del prestigioso Premio alla Carriera ad uno dei più grandi Direttori d’Orchestra del panorama internazionale: Donato Renzetti.Parteciperanno alla conferenza stampa il Maestro Mariano Panìco, direttore d’orchestra e direttore musicale dell’associazione Musicale “Arturo Toscanini”, il soprano Lorena Zaccaria, Presidente e Direttore artistico dell'associazione musicale “Arturo Toscanini” ed il proprietario, gestore e direttore artistico del Teatro Orfeo Adriano Di Giorgio.